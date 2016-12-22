В Бразилии умерла бывшая солистка Большого театра

Фото: Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В Бразилии в возрасте 73 лет скончалась бывшая артистка Большого театра Галина Кравченко. Об этом сообщается на сайте театра.

«После продолжительной болезни на 74-м году жизни в городе Жоинвилле умерла Галина Кравченко, артистка балетной труппы Большого театра (1964–1985)», — говорится в сообщении. Ее похоронили на кладбище Jardim das Flores в этом городе.

Кравченко работала в театре на протяжении 21 года. В 1999 году она стала педагогом мимического ансамбля, а спустя два года — педагогом и хореографом Школы балета Большого театра в Жоинвилле.

В 2013 году Кравченко присвоили звание «Почетный гражданин города Жоинвилля».