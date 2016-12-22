В ДТП с автобусом в Сочи погиб один человек
Общество, 11 мар, 01:49
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В ДТП с автобусом в Сочи погиб один человек
В столкновении автомобиля Lexus с автобусом в поселке Красная Поляна под Сочи погиб один человек, заявили в управлении МВД по Краснодарскому краю. Об этом сообщает «Интерфакс».
По сведениям полиции, водитель Lexus выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус. «В результате ДТП водитель автомобиля «Лексус» погиб на месте. Водитель и два пассажира автобуса госпитализированы в больницу», — пояснили в региональном управлении МВД.
В начале марта в подмосковном Домодедово при столкновении двух автобусов погибли два человека. Один из автобусов упал в кювет, другой столкнулся с отбойником. Один из автобусов следовал в Киров, другой в Волгоград.