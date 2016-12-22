Власти ответили на слова Чубарова об обязанности россиян выехать из Крыма

Заявления депутата Верховной рады Рефата Чубарова о намерении выселить всех россиян из Крыма лишь отворачивают от него население республики. Об этом РБК заявил зампредседателя Совета министров Крыма — министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский

«Чубаров, делая подобные заявления, еще больше отворачивает от себя прежде всего свой крымско-татарский народ и всех жителей Республики Крым», — отметил Полонский. По его словам, приехавшие в Крым жители других регионов «становятся такими же нашими крымчанами, как и все».

«А такие политические карлики, которые предательски сбежали из Крыма, побоявшись понести ответственность за свои противозаконные действия, должны очень четко следить за языком и думать о потенциальном наказании», — добавил он.

Ранее 10 марта Чубаров в эфире украинского «Пятого канала» заявил, что все россияне, имеющие намерения переехать в Крым или уже переехавшие, «должны знать», что «будут обязаны выехать», и это единственный вариант развития событий.

Чубаров — один из лидеров запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа. После присоединения Крыма к России он покинул полуостров. Ему запрещен въезд в страну сроком на пять лет, в России против него возбуждено дело об экстремизме.