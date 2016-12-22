Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с блогерами. Об этом «Украинской правде» сообщил завотделом департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко.

Он отметил, что встреча состоялась по инициативе блогеров в формате «без камер». ​«Порошенко согласился прийти на эту встречу», — сказал Горковенко. По его словам, часть участников не хотели публичности, все поднимали «довольно острые и критические вопросы». «Кто о чем спрашивал — о том и написал», — подчеркнул он.

Встреча состоялась 9 марта, отмечает «Украинская правда». По данным издания, на ней присутствовали 18 человек: советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Александр Нойнец («Петр и Мазепа»), Ярослав Матюшин, Серж Марко, Богдан Карпенко, Денис Пятигорец, Алексей Петров, Дана Яровая, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Филипп Духлий, Роман Доник и Виктор Пузанов. ​

Как отмечает издание, это вторая встреча Порошенко с блогерами. В первый раз он встречался с ним два года назад.