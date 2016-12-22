Украинский десантник напал на телеведущего Артема Шейнина

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Валерий Ананьев рассказал подробности нападения в Италии на Артема Шейнина, ведущего программы «Время покажет» на «Первом канале». Об этом сообщает издание Gordon.ua.

Десантник увидел Шейнина и его жену в аптеке и стал поджидать их у входа. Когда телеведущий вышел, то Ананьев стал провоцировать его на конфликт. Журналист не отреагировал на оскорбления, после чего десантник плюнул Шейнину в лицо за то, что «он сказал, что воевал в Афгане». Свое поведение Ананьев объяснил тем, что Шейнин поддерживает военный конфликт на Донбассе. Позднее телеведущий подтвердил телеканалу «Звезда», что украинский десантник плюнул в него.

Шейнин воевал в Афганистане с 1984 по 1986 год, после чего написал книги «Мне повезло вернуться» и «Десантно-штурмовая бригада. Непридуманный Афган», в которых рассказывает о своем опыте боевых действий.