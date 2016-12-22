В Донецке при взрыве гранаты погибли два человека

В Донецке в результате взрыва гранаты погибли два человека, шесть пострадали. Об этом сообщил представитель администрации Кировского района города, передает «РИА Новости».



Другие подробности инцидента он не уточнил. По данным источника агентства «Интерфакс» в силовых структурах, взрыв произошел из-за того, что неизвестный бросил в машину гранату.

В МВД самопровозглашенной Донецкой республики никак не прокомментировали эту информацию.

Как отмечает «112 ua», жертвами взрыва стали мужчина и женщина. В Министерстве здравоохранения ДНР сообщили Донецкому агентству новостей, что все шестеро пострадавших при взрыве были госпитализированы в травматологический центр. Собеседник агентства не уточнил характер ранений и ничего не сказал о состоянии пострадавших.

