В Подмосковье в дачном доме нашли тела семейной пары и ребенка

В Московской области в дачном доме обнаружили тела семейной пары и их шестилетней дочери, которые, по предварительным данным, отравились газом. Об этом сообщается на сайте подмосковного управления СК.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в дачном доме, который находится около деревни Шатеево в Талдомском районе. Следователи полагают, что семья из Москвы приехала на дачу, чтобы провести праздничные выходные. В сообщении отмечается, что на их телах не обнаружено следов криминального характера. Также порядок в доме не был нарушен.



По факту произошедшего СК начал доследственную проверку. Кроме того, сотрудники газовой службы должны определить, где произошла утечка газа, найти неисправность газового оборудовании и определить, был ли подключен газовый прибор правильно.