Паромное сообщение с Сахалином прервалось из-за циклона
Общество, 09 мар, 08:01
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Паромное сообщение с Сахалином прервалось из-за циклона
Паромная переправа между материком и Сахалином закрыта до улучшения погодных условий, сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.
«С 13:00 (сах.) паромная переправа Ванино — Холмск закрыта до улучшения погодных условий», — сообщает региональное управление МЧС.
Кроме того, временно ограничено движение междугороднего автобусного транспорта в южной части острова Сахалин. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде.