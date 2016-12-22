Три человека погибли при крушении угнанного вертолета в Бразилии

По меньшей мере три человека погибли и еще один получил ранения при падении вертолета в городе Жоинвили в бразильском штате Санта-Катарина. Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что самолет, на борту которого находилось четыре человека, был похищен в муниципалитете Пенья, в 70 км от Жоинвиля. По данным полиции, угонщик намеревался с помощью вертолета помочь сбежать одному из заключенных из городской тюрьмы. Перед угоном пилоту удалось послать сигнал о помощи. Вертолет принадлежал компании Avalon Air Taxi.

Воздушное судно рухнуло в 2 км от места заключения, на месте крушения позднее были найдены револьвер и пистолет. Погибли два пилота и пассажир. Выжить удалось лишь 18-летнему Даниэлю де Силва, который отбывал наказание в колонии с правом периодически покидать ее и встречаться с родственниками. Полиция устанавливает все причины происшествия.

Ранее в Мексике пять человек пострадали при падении вертолета на автомобиль-газовоз. Инцидент произошел в городе Сан-Хуанико, в штате Мехико. В результате авиакатастрофы удалось избежать взрыва, утечка топлива также была взята на контроль. Причины падения устанавливаются.