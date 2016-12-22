Возбуждено дело после самоубийства охранника у резиденции Порошенко

Полиция возбудила уголовное дело по факту самоубийства сотрудника полиции полка особого назначения во время нахождения на посту в поселке Козин, неподалеку от резиденции президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на представителя управления Нацполиции по Киевской области Николая Жуковича.

Дело возбуждено по статье 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Николай Жукович заявил агентству УНН, что ЧП произошло еще 23 февраля. Согласно предварительным данным, было применено табельное оружие. «Сейчас проводится расследование. Открытое уголовное дело», — сказал представитель областной Нацполиции.

О том, что старший сержант полка особого назначения управления Нацполиции Киевской области Сергей Галасюк, охранявший резиденцию президента Украины, совершил самоубийство, «Страна.ua» со ссылкой на информированный источник ​сообщило 8 марта. Собеседник издания отметил, что охранник совершил самоубийство в будке во время дежурства. По его словам, это была вторая попытка суицида. Несмотря на это, сотрудник полиции продолжал охранять президентскую резиденцию.

По данным портала, в день самоубийства Галасюка в издании «Правда ТУТ» 23 февраля появилась информация об этом ЧП, но вскоре она была удалена. Издание приводит скриншот публикации и данные из кэша на страницах издания в Facebook.