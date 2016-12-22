Лавров раскритиковал слова Тиллерсона об отношениях Китая и стран Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал не совсем корректными слова государственного секретаря Рекса Тиллерсона, который негативно охарактеризовал отношения африканских страны с Китаем. Об этом глава российского МИДа заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в столице страны Хараре, передает ТАСС.



Во вторник, 6 марта, Тиллерсон заявил, что США поддерживают африканские страны, чтобы они «твердо стояли на своих ногах». Его слова приводятся на сайте Госдепа. «Такая позиция резко отличается от подхода Китая, который поощряет зависимость с использованием непрозрачных контрактов, хищнических методов кредитования и коррупционных сделок, которые заставляют страны заблуждаться и подрывают их суверенитет», — заметил Тиллерсон. Госсекретарь сказал, что подход Китая «привел к росту» долгов и сокращению рабочих мест в «большинстве стран» Африки. «В сочетании с политическим и финансовым давлением это угрожает природным ресурсам Африки и ее долгосрочной экономической политической стабильности», — сказал Тиллерсон.

Во время свой поездки в Эфиопию в четверг, 8 марта, Тиллерсон повторил свои тезисы и предупредил, что если правительство берет заем у Китая, то «оно может потерять контроль над своей инфраструктурой и ресурсами в случае невыполнения долговых обязательств», сообщается на сайте Госдепа. «Поэтому мы призываем, чтобы страны внимательно изучили условия этих соглашений, и не теряли суверенитет, при подписании таких договоров с Китаем. Мы приветствуем участие Китая, но мы надеемся, что они будут следовать международным нормам, уважать суверенитет стран», — сказал Тиллерсон.

Комментируя эти слова американского госсекретаря, Лавров сказал, что «не вполне корректно, находясь в гостях, высказываться по поводу отношений своих хозяев с другими странами, еще в таком негативном ключе». «Я не знал, что Рекс Тиллерсон специалист по китайско-африканским отношениям», — заметил Лавров.