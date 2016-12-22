Посольство России обвинило и поздравило представителя Госдепа с 8 Марта

Посольство России в Вашингтоне обвинило представителя Госдепа США Хизер Нойерт в дезинформации и заодно поздравило с Международным женским днем. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве посетовали, что ранее Нойерт ​внимательно следила «за событиями в мире и внутри Госдепа», но в последние пару дней у нее «что-то как будто сломалось». «Мы слышим поток фейк-новостей — о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом «героизме» Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля. И ранее, как мы отмечали, — дезинформацию об организации встречи глав внешнеполитических ведомств наших стран», — говорится в сообщении.

В дипмиссии назвали «казусным» заявление Нойерт, что Вашингтон не получал сведений о встрече госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы МИД России Сергея Лаврова. «Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую», — отметили в посольстве.

«При любых обстоятельствах поздравляем Хизер Нойерт и, разумеется, всех других сотрудниц Госдепа с Международным женским днем!» — заключается в сообщении.

О том, что Госдеп не получал запроса на встречу Тиллерсона и Лаврова в Эфиопии, Нойерт заявила 7 марта. Посольство России в ответ обвинило Госдеп в «искажении реальности».

Глава МИД России Сергей Лавров совершает турне по странам Африки, Эфиопию он посетит 9 марта. Глава Госдепа также совершает поездку по африканским странам с 6 по 13 марта.