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Генсек ООН назвал главной задачей передачу власти женщинам
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Генсек ООН назвал главной задачей передачу власти женщинам
Общество, 08 мар, 08:11
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Генсек ООН назвал главной задачей передачу власти женщинам
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что в мире, где доминируют мужчины, главным вопросом считается гендерное равенство, для достижения которого следует дать власть женщинам. По его мнению, в этом и заключается основная задача ООН
Антониу Гутерриш (Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Главная задача ООН — «дать власть женщинам», заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Видео обращения опубликовано на официальном YouTube-канале службы новостей ООН.

Гутерриш отметил, что в современном мире доминируют мужчины, причем это «касается как правительств и государственных органов, так и частных и международных организаций, таких как ООН». «Таким образом, главный вопрос гендерного равенства — это вопрос о власти. И поэтому нашей главной задачей является дать ее женщинам», — отметил Гутерриш.

Генсек отметил, что в ООН «сделал гендерный паритет важнейшей частью ее реформы». «Мы уже достигли такого паритета в группе старших руководителей, на самом высоком уровне управления ООН, и в ближайшее время добьемся его на уровне становых руководителей. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить паритет в ООН в целом на всех уровнях», — подчеркнул Гутерриш.

По мнению генсека, подобный паритет станет «ключевым элементом для нашей борьбы с сексуальной эксплуатацией и надругательствами на основе абсолютной нетерпимости к ним и нашей борьбы с сексуальными домогательствами». Он добавил, что только при таких условиях можно участвовать в построении мира, где «между женщинами и мужчинами также было бы полное равенство».

С 1975 года ООН приурочивает мероприятия, касающиеся борьбы за права женщин, к 8 Марта. Более того, десятилетний период с 1975 по 1985 год был объявлен организацией «десятилетием женщин».

Международный женский день впервые был провозглашен в 1911 году как день солидарности женщин в борьбе за свои права. В СССР он стал официальным праздником в 1966 году. 8 марта считается нерабочим и праздничным днем в 13 из 15 постсоветских стран, включая Россию. Кроме того, на официальном уровне он отмечается в Анголе, Гвинее-Бисау, Замбии, Камбодже, Кении, Китае, КНДР, Лаосе, Мадагаскаре, Монголии, Уганде и Эритрее.

Автор: Илья Лакстыгал.
Теги: Генсек ООН , 8 Марта , Антониу Гутерриш
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