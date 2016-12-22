Роспотребнадзор предупредил о вспышке норовирусной инфекции в Австралии

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать информацию о вспышке острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом, при планировании поездок в Австралию. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из-за этого до 23 марта закрылась спортивная школа в городе Голд-Коаст, штат Квинсленд. «Вспышка началась в середине февраля текущего года, и к настоящему времени насчитывается более 400 заболевших учеников и преподавателей этой школы», — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, вспышка вызвана двумя разными типами норовируса, наряду с ней в городе регистрируется повышение заболеваемости гриппом и коклюшем.

Власти Голд-Коаст заявили, что все профилактические и санитарно-гигиенические требования выполняются, однако вспышку не удается локализовать, из-за того что вирус передается воздушно-капельным путем, говорится в сообщении.