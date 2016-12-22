«Яндекс» объявил о закрытии хостинга «Фотки»

«Яндекс» объявил о закрытии своего бесплатного фотохостинга «Яндекс.Фотки». Об этом сообщается в блоге компании.

Отмечается, что 27 апреля компания начнет перенос контента фотохостинга на сервис «Яндекс.Диск». В компании добавили, что сегодня пользователи стали реже пользоваться фотохостингом, в основном они делятся снимками в соцсетях и хранят их в облачных сервисах.

«За последние полгода на «Фотки» заходили только 5% тех, у кого есть аккаунт. На «Диск» сейчас загружают в 100 раз больше снимков, чем на «Фотки». Поэтому мы решили перенести в облако весь фотоархив», — указали в «Яндексе».

Фотографии будут храниться в специальной папке на «Яндекс.Диск», которая не будет занимать места в облаке. «Яндекс.Фотки» был создан в 2007 году.