Путин подписал закон о валютной зарплате для россиян за рубежом

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает живущим за рубежом гражданам России, работающим в российских компаниях, получать зарплату в иностранной валюте. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон разрешает операции по выплате зарплаты в иностранной валюте сотрудникам филиалов юридических лиц — резидентов, которые находятся за пределами России, через счета таких филиалов, которые открыты в банках за границей. Закон также предусматривает возможность получать зарплаты в валюте на счета в российских банках дипломатическим работникам и гражданам, которых направили на работу за границу федеральные ведомства.
До подписания закона работающие за границей россияне могли получать заработную плату только в рублях и на счета, заведенные в российских банках.