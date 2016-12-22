Путин подписал закон о безвестно отсутствующих должниках по алиментам

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому должники по алиментам будут признаваться «безвестно отсутствующими», что позволит их детям получать пенсию по случаю потери кормильца. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, судебные приставы смогут информировать взыскателей долгов по алиментам о том, что не удалось найти должника и разъяснять их право на обращение в суд. Это будет возможно, если поиск был безрезультатен, а также если прошел год со дня получения последних сведений о должнике.

Если суд признает должника «безвестно отсутствующим», то его детям и нетрудоспособным иждивенцам будет ежемесячно выплачиваться пенсия по случаю потери кормильца. Имущество должника также может быть передано в доверительное управление, его также могут снять с регистрации собственника жилья.

Накануне стало известно, что московские приставы в 2017 году взыскали более 1 млрд руб. с должников по алиментам. Также приставы вынесли более 24 тыс. постановлений о временном ограничении выезда должников по алиментам за пределы России.