Бывшему сенатору Дереву предъявили обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бывшему члену Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда столицы.

Дерев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В ближайшее время суд решит вопрос о его аресте, следствие подало ходатайство о заключении Дерева под стражу. Ходатайство будет рассмотрено 7 марта.

О том, что экс-сенатор от Карачаево-Черкесии был задержан утром 6 марта и в тот же день этапирован в Москву сообщал источник РБК в управлении МВД по республике. Информацию о задержании Дерева подтвердили РБК его родственники.

Издание «Кавказ. Реалии» со ссылкой на следователей писало, что Дерев задержан по делу о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов. Подрядчик строительства, ООО «Фирма «Меркурий-2», завысил стоимость работ, в результате чего подконтрольному Дереву ЗАО «Киево-Жураки АПК» могло быть необоснованно возвращено более 119 млн руб. НДС. Расследованием дела занимаются сотрудники центрального аппарата СКР.

Дерев был сенатором Совфеда от КЧР с апреля 2011 по январь 2016 года. 27 января он написал заявление об уходе по собственному желанию.