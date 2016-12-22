Суд в Москве арестовал концертного директора DJ Groove (Евгения Рудина) — Дениса Калинина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда.

«Суд избрал меру пресечения в отношении Калинина в виде заключения под стражу на два месяца, до 6 мая 2018 года», — сказал помощник судьи.



По его словам, Калинин проходит подозреваемым по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

ТАСС сообщил, что, по данным следствия, утром 6 марта в квартире жилого дома по Старосадскому переулку в ходе конфликта 34-летний обвиняемый избил свою 77-летнюю тещу, после чего задушил ее. В ходе допроса мужчина признал вину.

Рудин в разговоре с РБК отказался давать какую-либо информацию по инциденту с Калининым. «Без комментариев», — сказал Рудин. Телеведущая Ирена Понарошку, которая также работает с Калининым, заявила РБК, что «ничего об этом [задержании Дениса Калинина] не слышала».