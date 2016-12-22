Киев внес в черный список Долину, Фрейндлих, Буйнова

​Министерство культуры Украины на основании обращения Службы безопасности (СБУ) внесло еще семь российских деятелей культуры в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». Об этом говорится в сообщении министерства.

Соответствующий приказ Минкультуры был опубликован 6 марта. Черный список пополнили музыканты Александр Миньков (Александр Маршал), Алексей Долматов (рэп-исполнитель Guf), Виктория Цыганова, Александр Буйнов и Лариса Долина, а также актеры Александр Баширов и Алиса Фрейндлих.

Минкультуры Украины в августе 2015 года обнародовало черный список российских деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». Туда попали в том числе Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Боярский, Федор Добронравов и другие. Данный список постоянно пополняется.

В октябре 2017 года Верховная рада Украины приняла закон, который ограничивает возможности проведения в стране гастролей артистов из России. По мнению авторов закона, визиты «популярных российских деятелей культуры и исполнителей» стали одним из основных инструментов «гибридной войны».