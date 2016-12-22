Актера Гаркалина перевели из общей реанимации в отделение эндотоксикоза

Актера Валерия Гаркалина перевели из общей реанимации в отделение эндотоксикоза, сообщили РБК в справочной НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Гаркалин лежит в пятой палате, температура вечером 36,7, утром — 37,8. Сначала он был в экстренной реанимации, потом в общей, теперь лежит в отделении эндотоксикоза», — пояснили в справочной.

О госпитализации Гаркалина стало известно 27 февраля. По информации агентства «Москва», актер находился в больнице с 16 февраля. По данным «Комсомольской правды», Гаркалин 22 февраля не смог сыграть в антрепризном спектакле «Страсть Аполлона» в Иркутске, его заменил актер Анатолий Журавлев. Позднее он сообщил, что Гаркалин простудился. 2 марта Гаркалина перевели из экстренной реанимации НИИ Склифосовского в общую, сообщали РБК в справочной медучреждения.

Гаркалин родился в 1954 году, окончил училище имени Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа. В 2002 году актер стал руководителем мастерской на эстрадном факультете РАТИ-ГИТИС. Гаркалин выступал на сценах Театра сатиры, Театра имени Пушкина и играл в антрепризных спектаклях. В кино Гаркалин запомнился по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», «Бедная Саша» и других.