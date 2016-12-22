В Кемерово задержали подозреваемого в краже опоры сотовой вышки

Полиция Кемерово задержала мужчину, подозреваемого в краже опоры сотовой вышки весом 250 кг. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

В полицию обратился представитель оператора сотовой связи и рассказал, что накануне вечером рабочие не закончили монтаж оборудования и оставили опору возле строительного вагончика, утром она пропала. Полицейские обнаружили следы детских санок возле места преступления, которые вели к расположенному неподалеку дому. Там правоохранители нашли опору. По словам хозяина дома, опору на санках привез его знакомый и попросил сохранить до его возвращения.

47-летнего злоумышленника задержали по горячим следам и доставили в отдел полиции. Позднее он признал свою вину и заявил, что хотел сдать опору в пункт приема. Против мужчины завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК России (кража).