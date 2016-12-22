«Яндекс» подсчитал средний чек на подарок к 8 марта

Средний чек пользователей интернет-магазинов на подарок к 8 марта вырос за год почти в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Яндекс.Кассы».

Теперь средняя сумма заказа к 8 марта составляет 1850 руб. (менее 1 тыс. руб. в 2017 году). Больше всего пользователи тратят на смартфоны, гаджеты и бытовую технику — 7800 руб. Средний чек на товары для спорта и туризма составляет 7500 руб., на ювелирные украшения и бижутерию — 6200 руб., а за косметику и парфюмерию — 2900 руб.

Кроме того, увеличивается количество заказов еды на дом в канун праздников — почти в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

Международный женский день впервые был провозглашен в марте в 1911 году как день эмансипации и солидарности женщин в борьбе за свои права и отмечался изначально в Германии, Австрии, Дании и Швейцарии. 8 марта стало праздноваться в СССР с 1966 года. После распада СССР празднование сохранилось в 13 из 15 бывших советских республик, включая Россию.