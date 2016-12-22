Chrysler отозвал в России 3,3 тыс. машин из-за проблем с генератором

Chrysler отозвал в России 3306 внедорожников Jeep Grand Cherokee и седанов Chrysler 300, реализованных с сентября 2010 года по июль 2017 года, из-за возможных проблем с генератором. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность диодов в генераторе в случае их перегрева из-за циклических нагрузок, вызванных работой электрогидравлического усилителя рулевого управления. При выходе диодов из строя генератор не может вырабатывать достаточное количество электроэнергии, из-за чего двигатель и электрооборудование автомобиля могут отключиться. Неисправные диоды также могут вызвать короткое замыкание, сопровождаемое сильным нагревом», — объясняет Росстандарт причины отзыва автомобилей.

В агентстве уточнили, что на изъятых машинах проверят номер детали генератора, и если потребуется, его заменят.

Владельцы автомобилей Jeep Grand Cherokee и Chrysler 300, которые попадают под отзыв, получат всю необходимую информацию через рассылку электронных писем или телефонные звонки от представителей изготовителя ООО «ЭйСиЭй РУС» (официальный представитель Jeep и Chrysler в России). Все ремонтные работы будут осуществляться в дилерских центрах бесплатно для владельцев.