В МЧС пообещали учащение опасных погодных явлений в России

В ближайшее время количество опасных погодных явлений в России может вырасти. Об этом со ссылкой на центр МЧС «Антистихия» сообщает «РИА Новости».

Выводы сделаны на основе анализа опасных метеоявлений, происходящих из-за изменения климата в последние 25 лет. Частота погодных ЧП растет, в ближайшее время их может стать в среднем до 16 в год.

«Количество ОГЯ [опасных гидрометеорологических явлений] имеет выраженную тенденцию к росту, повторяя тенденцию роста температуры вследствие климатических изменений. Данный факт свидетельствует о связи изменений климата с динамикой ОГЯ и позволяет прогнозировать дальнейший рост последних, а следовательно, и неблагоприятную тенденцию к росту предпосылок ЧС», — говорится в сообщении.

По данным центра, большинство опасных погодных явлений происходит в теплое время года — с апреля по октябрь. В период с 1991 по 2017 год на этот промежуток пришлось 73% ЧП, а в 2017 году — 81%.

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России «Антистихия» образован в 1999 году. Он занимается в том числе мониторингом и прогнозированием ЧС.