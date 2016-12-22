BlackBerry подала в суд на Facebook, WhatsApp и Instagram

Канадская компания BlackBerry Ltd, специализирующаяся на производстве смартфонов, подала иск в суд к корпорации Facebook о нарушении патентных прав, сообщает Reuters.

Также в иске ответчиками значатся две «дочки» Facebook — система мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp и приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram.

В BlackBerry считают, что Facebook при усовершенствовании WhatsApp и Instagram использовала запатентованные наработки, касающиеся безопасности, интерфейса пользователя и сроков эксплуатации аккумулятора. «Мы категорически утверждаем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности. После нескольких лет диалога мы взяли на себя перед нашими акционерами обязательство принять определенные правовые меры», — заявила представитель BlackBerry Сара Маккинни.

При этом в Facebook обвинения не признали и пообещали жестко ответить на претензии канадской компании. «Иск BlackBerry, к сожалению, отражает текущее состояние ее бизнеса в области обмена сообщениями. BlackBerry, отказавшись от усилий по внедрению инноваций, теперь стремится облагать налогами чужие инновации. Мы намерены сражаться», — написал на своей странице в Twitter заместитель главного юрисконсульта Facebook Пол Грейуол.​