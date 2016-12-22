Группа инвесторов отказалась от покупки The Weinstein Company

В США группа инвесторов, возглавляемая ​Марией Контрерас-Суит и Роналдом Берклом, отказалась от сделки по покупке кинокомпании The Weinstein Company, одним из сооснователей которой был обвиняемый в домогательствах продюсер Харви Вайнштейн. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Общая стоимость сделки должна была составить порядка $500 млн. Предполагалось, что инвесторы вложат в кинокомпанию $275 млн для ее перезапуска и ребрендинга, а также примут на себя долги компании в размере $225 млн. Одной из причин отказа от сделки стало то, что инвесторы выявили дополнительные финансовые обязательства Weinstein Co на сумму не менее $65 млн, указывает WSJ.

Компании Вайнштейна в настоящее время грозит банкротство. На прошлой неделе кинокомпания уже была готова подать заявление о банкротстве, однако на тот момент инвесторы гарантировали ей перевод средств на операционные нужды, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам. Однако 6 марта, когда компания должна была получить $1,7 млн, требуемые для продолжения работы, перевод средств не состоялся. Теперь банкротство компании неизбежно, утверждает WSJ со ссылкой на источники на финансовом рынке.

В то же время покупка кинокомпании уже после процедуры банкротства вполне возможна, что следует из заявления, выпущенного ранее группой инвесторов Беркл-Контрерас. «Мы рассмотрим возможность приобретения активов в случае начала процедуры банкротства и появления иных возможностей в сфере индустрии развлечений», — цитирует издание пресс-релиз.

Weinstein Co столкнулась с проблемами, после того как ее сооснователя и главу Харви Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам, против него было заведено несколько дел. В рамках соглашения со следствием компания обязалась создать специальный фонд на $90 млн, чтобы урегулировать претензии со стороны жертв Вайнштейна. Сам Вайнштейн после скандала покинул пост сопредседателя основанной им компании.

Weinstein Co участвовала в работе над такими фильмами, как «Ганнибал: Восхождение», «Черепашки-ниндзя», «Рэмбо IV», «Бесславные ублюдки», «Король говорит» и «Джанго Освобожденный».