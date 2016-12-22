ЦБ решил ужесточить регулирование потребительских кредитов

Центробанк запланировал ужесточить регулирование необеспеченных потребительских ссуд на фоне ускорения роста в этом сегменте кредитования. Об этом говорится в проекте изменений «Об обязательных нормативах банков», размещенном на сайте регулятора.

Центробанк в том числе намерен изменить шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам: коэффициент риска 1,1% будет установлен для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15–20% и 1,2% — для потребительских кредитов с ПСК 20–25%.

Новая шкала будет применяться к кредитам, выданным после 1 мая 2018 года.

По данным ЦБ, темпы прироста ссудной задолженности за 12 месяцев составили 12,6% по данным на 1 февраля. «В 2018 году темпы роста ссудной задолженности продолжат увеличиваться. В условиях опережающего роста задолженности над доходами населения повышается долговая нагрузка населения, которая уже сейчас находится на относительно высоком уровне», — поясняет регулятор.

Регулятор напомнил, что на фоне роста структурного профицита ликвидности и замедления инфляции происходит снижение ключевой ставки ЦБ (на 2,5 п.п. с начала 2017 года) и рыночных процентных ставок.

«В условиях более низкой стоимости привлеченных средств кредитных организаций тот же уровень ПСК отражает более высокий уровень кредитного риска заемщика», — сказано в пояснительной записке. При этом регулятор отметил, что сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулирования.​