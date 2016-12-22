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Конашенков рассказал о помощи России 200 тыс. беженцам в Алеппо
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Конашенков рассказал о помощи России 200 тыс. беженцам в Алеппо
Война в Сирии, 06 мар, 17:18
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Конашенков рассказал о помощи России 200 тыс. беженцам в Алеппо

Российский центр по примирению оказал помощь в возвращении домой 200 тыс. беженцам, покинувшим Алеппо. Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За последнее время в Алеппо при содействии российского Центра примирения вернулись уже более 200 тыс. сирийских беженцев», — рассказал он. Конашенков уточнил, что только за последнюю неделю безопасный въезд в Алеппо был обеспечен 1 тыс. сирийских семей. Помощь российские военные оказывают и беженцам в провинции Дейр-эз-Зор.​ По его словам, при содействии российского Центра примирения уже около 20 тыс. мирных жителей вернулись в свои дома в этой провинции.

Ответственность за восстановление разрушенных территорий на себя взяли сирийские власти, подчеркнул представитель российского военного ведомства. «Сирийскими властями оказывается необходимая помощь по скорейшему восстановлению жилья, а также транспортной и социальной инфраструктуры городов и поселков данной провинции», — заявил он.

В то же время в Восточной Гуте боевики препятствуют оказанию помощи мирному населению. Так, накануне они помешали выезду беженцев из опасной зоны. «Вчера российскому Центру примирения удалось организовать въезд в Восточную Гуту гуманитарного конвоя ООН с 247 т продовольствия и предметов первой необходимости для мирных жителей. Конвой был готов к эвакуации из опасных районов до 1000 мирных жителей, однако поздно ночью смог вывезти только 13 человек, включая пять детей», — сообщил Конашенков.

Без паузы: почему мирные жители не смогли покинуть Восточную Гуту
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По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за время конфликта в Сирии страну покинули 5,6 млн человек. Еще около 6 млн сирийцев оставили свои дома внутри Сирии. Большая часть беженцев (3,5 млн) сейчас находится в Турции.

Теги: Игорь Конашенков , Сирия
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