Конашенков рассказал о помощи России 200 тыс. беженцам в Алеппо

Российский центр по примирению оказал помощь в возвращении домой 200 тыс. беженцам, покинувшим Алеппо. Об этом, как передает ТАСС, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«За последнее время в Алеппо при содействии российского Центра примирения вернулись уже более 200 тыс. сирийских беженцев», — рассказал он. Конашенков уточнил, что только за последнюю неделю безопасный въезд в Алеппо был обеспечен 1 тыс. сирийских семей. Помощь российские военные оказывают и беженцам в провинции Дейр-эз-Зор.​ По его словам, при содействии российского Центра примирения уже около 20 тыс. мирных жителей вернулись в свои дома в этой провинции.

Ответственность за восстановление разрушенных территорий на себя взяли сирийские власти, подчеркнул представитель российского военного ведомства. «Сирийскими властями оказывается необходимая помощь по скорейшему восстановлению жилья, а также транспортной и социальной инфраструктуры городов и поселков данной провинции», — заявил он.

В то же время в Восточной Гуте боевики препятствуют оказанию помощи мирному населению. Так, накануне они помешали выезду беженцев из опасной зоны. «Вчера российскому Центру примирения удалось организовать въезд в Восточную Гуту гуманитарного конвоя ООН с 247 т продовольствия и предметов первой необходимости для мирных жителей. Конвой был готов к эвакуации из опасных районов до 1000 мирных жителей, однако поздно ночью смог вывезти только 13 человек, включая пять детей», — сообщил Конашенков.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, за время конфликта в Сирии страну покинули 5,6 млн человек. Еще около 6 млн сирийцев оставили свои дома внутри Сирии. Большая часть беженцев (3,5 млн) сейчас находится в Турции.