Появилось видео с предполагаемым убийцей бизнесмена в Одинцово

В Сети появилась запись с камеры видеонаблюдения в подмосковном Одинцово, которая зафиксировала предполагаемого убийцу бизнесмена Леонида Казарновского. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Видео: 112 / Telegram

На кадрах видно, как мужчина в черной одежде идет вслед за бизнесменом, в руках он несет клюшку.

Еще одну запись с камеры видеонаблюдения опубликовал телеканал «360». Как отмечает телеканал, на нем запечатлен предполагаемый убийца Казарновского, который покидает Ледовый дворец, после того как совершил преступление.

Видео: Телеканал 360 / YouTube

Леонид Казарновский был застрелен в Одинцово вечером 5 марта. Предприниматель после тренировки по хоккею вышел из Ледового дворца и направился к своей машине. Когда он открыл багажник и стал укладывать туда спортивную сумку, неизвестный, одетый во все черное, выстрелил в него сзади почти в упор. Два выстрела были сделаны в голову. Казарновский скончался на месте, преступник скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов на месте нашли пять гильз, личные вещи бизнесмена, документы и мобильный телефон. Предметы были изъяты. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК и ст. 222 УК России (убийство и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). В качестве основной версии произошедшего следователи рассматривают убийство, связанное с коммерческой деятельностью Казарновского.