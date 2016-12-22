На юго-востоке Москвы автобус столкнулся с автомобилем

На юго-востоке Москвы столкнулись автобус и легковой автомобиль. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Авария произошла около 11:00 в районе дома 11 по Ферганской улице. По словам представителя управления, всех пострадавших осмотрели медики, тяжелых травм не выявлено, никто не госпитализирован. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

В воскресенье, 4 марта, в Московской области столкнулись два междугородних автобуса. Предварительно сообщалось о гибели двух человек, однако позднее в пресс-службе регионального управления МВД рассказали, что жертв не было.