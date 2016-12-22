В СК рассказали о плане похитителя волгоградской школьницы получить выкуп

Предполагаемый похититель 11-летней девочки в Камышине (Волгоградская область) хотел получить за нее выкуп из-за своих многочисленных долгов. Об этом сообщил глава регионального управления Следственного комитета Михаил Мурзаев, передает «РИА Новости».

По словам Мурзаева, мужчина был должен примерно 318 тыс. руб. Он рассказывал похищенной школьнице, что собирается отвезти ее в Москву и потребовать выкупа.

Представитель СК добавил, что 58-летний похититель раньше работал в магазине, принадлежащем родителям девочки. Мужчина подошел к своей жертве на улице, представился полицейским и сообщил, что она задержана.

Мужчина утверждал, что не удерживал ребенка и она имела возможность уйти из квартиры. Девочка рассказала сотрудникам полиции, что он связывал ее и заклеивал рот скотчем.

Руководитель ГУ МВД по Волгоградской области Александр Кравченко рассказал, что в квартире похитителя был обнаружен арбалет.

Девочка пропала 1 марта. Она пошла в школу, но так и не пришла на уроки. Ее нашли невредимой через четыре дня во время поквартирного обхода.