«Росатом» передал Китаю третий блок Тяньваньской АЭС

Группа компаний ASE, входящая в состав инжинирингового дивизиона «Росатома», передала китайской Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) третий энергоблок Тяньваньской АЭС в Китае. Об этом сообщили в ASE, передает ТАСС.

Как отмечается в сообщении, энергоблок был передан в двухгодичную гарантийную эксплуатацию. Директор по проектам в Китае группы компаний ASE Алексей Банник сообщил, что протокол предварительной приемки третьего энергоблока стороны подписали на 25-м Координационном совещании, которое проходило на площадке сооружения АЭС.

Третий энергоблок Тяньваньской атомной электростанции был запущен 30 декабря 2017 года. Этот энергоблок был построен в Китае по российскому проекту с реактором ВВЭР-1000, мощность которого составляет 1 тыс. МВт. В строительстве второй очереди станции, на которой будет установлен еще и четвертый энергоблок, принимают участие специалисты ASE. За проект отвечает АО «Атомпроект». Заказчиком строительства выступила китайская Jiangsu Nuclear Power Corporation.

Тяньваньская атомная электростанция расположена на берегу Желтого моря. Она является одним из самых крупных объектов экономического сотрудничества Китая и России. По плану на ней предполагается установить восемь энергоблоков.