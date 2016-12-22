Мутко возмутился необходимостью отвечать «за каждую таблетку мельдония»

Вице-премьер Виталий Мутко возмутился, что с него «спрашивают за каждую таблетку мельдония», несмотря на то что контроль за ситуацией с допингом находится у Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Мы передали контроль за вопросами отслеживания ситуации с допингом на уровень ФМБА, а спрашивают за каждую таблетку мельдония с меня. Разве это нормальная ситуация?» — сказал Мутко.

Он отметил, что имиджу российского спорта допинговый скандал нанес серьезный удар. «Мы допустили в отрасли ситуацию, когда мы получили такие обвинения. Конечно, во многом обвинения политизированы, преувеличены. Но мы должны говорить о себе — могли мы это предотвратить, предвидеть? Наверное, да», — заметил вице-премьер.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР). МОК принял решение вернуть ОКР в свой состав после того, как российские спортсмены были признаны «чистыми» от допинга.

Из-за того что членство Олимпийского комитета России было приостановлено, российским олимпийцам было запрещено выступать на зимних Играх в Пхёнчхане под своим флагом. Также они не имели права петь национальный гимн и демонстрировать государственную символику России. Спортсмены выступали под флагом олимпийского движения и имели статус «олимпийских атлетов из России».