СК завел уголовное дело на авиадебошира из Казахстана

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении гражданина из Казахстана, устроившего дебош на борту самолета, совершавшего рейс Екатеринбург — Пхукет. Об этом сообщается на сайте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте).

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в период с 19 по 20 февраля. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета AZUR air, нецензурно выражался, конфликтовал с пассажирами и бортпроводниками, а также игнорировал замечания членов экипажа. В ведомстве отметили, что своими действиями мужчина вызывал у пассажиров «беспокойство и опасения за безопасность».