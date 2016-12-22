В Таиланде по запросу Интерпола задержали россиянина

В Таиланде задержали россиянина по запросу Интерпола, сообщил РБК заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

«Компетентными органами Таиланда по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД России задержан гражданин России, находящийся в международном розыске. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 131 и ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование, которое повлекло за собой смерть несовершеннолетнего)», — сказал Соснов.

Он уточнил, что в январе российский суд заочно вынес постановление об аресте фигуранта дела, после чего он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

По словам Соснова, в ближайшее время задержанного доставят в Москву в сопровождении сотрудников российской полиции «в целях уголовного преследования».