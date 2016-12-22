В Турции задержали группу россиян «за провоз запрещенных веществ»

Турецкие власти задержали в Стамбуле четырех граждан России, которых заподозрили в провозе запрещенных средств. Двое из них остаются в полицейском участке

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Генерального консульства России в Стамбуле Сергея Лосева, в крупнейшем городе Турции были задержаны четверо россиян, которые подозреваются в провозе запрещенных веществ.

По словам Лосева, задержанные летели из России транзитом через Стамбул, а в городе ждали пересадку. Двое из них спустя некоторое время были отпущены, еще двоих оставили в полицейском участке.

Лосев не уточнил, о каких именно запрещенных веществах идет речь.

По словам дипломата, сотрудники генконсульства находятся в постоянном контакте с задержанными, а также пытаются оперативно решить вопрос с правоохранительными органами Турции.