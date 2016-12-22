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МВД начало проверку по факту отравления таллием на заводе в Таганроге
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МВД начало проверку по факту отравления таллием на заводе в Таганроге
Общество, 05 мар, 21:11
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МВД начало проверку по факту отравления таллием на заводе в Таганроге

Главное управление МВД по Ростовской области проводит проверку по факту отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева, сообщили РБК в пресс-службе местного МВД.

«По факту отравления полицейскими проводится проверка», — сказала сотрудница пресс-службы. Она добавила, что пока МВД не дает какой-либо дополнительной информации.

«Коммерсантъ» 2 марта сообщал об отравлении 25 сотрудников ТАНТКа, 17 из них были доставлены в больницы Таганрога, Ростова и Москвы.

По информации «РБК-Ростов», больше всех пострадал инженер конструкторского бюро ТАНТКа Константин Колесников, он пережил клиническую смерть в Ростовской областной больнице. Анализ показал, что концентрация таллия в организме инженера в 150 раз превышала норму. Сейчас Колесников доставлен в Москву, его состояние стабилизировалось.

В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), в состав которой входит ТАНТК, заявляли, что правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента. «На территории завода находится скважина с питьевой водой, в каждом офисе стоят бутыли, которые несколько раз в месяц забирают, наполняют и возвращают на место. Во время набора воды бутыли стоят без присмотра, вполне возможно, кто-то мог добавить таллий в воду», — сообщала «РБК-Ростов» экономист ТАНТКа Ксения Сергус.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Ростовской области Евгений Ковалев сообщал РБК, что лабораторные исследования не установили прямой связи заболеваемости работников ТАНТКа и производственной деятельности авиационного комплекса. В самом ТАНТКе также заявляли, что не используют таллий на предприятии.

Как сообщила «Коммерсанту» 5 марта мать 23-летнего слесаря-сборщика ТАНТКа Максима Терещенко, погибшего 30 декабря 2017 года, ее сына отравили таллием. По ее словам, Терещенко с ноября жаловался на запах в авиационном комплексе.

Таллий — тяжелый металл, его соединения обладают высокой токсичностью. В случае отравления таллием у человека выпадают волосы, также повреждаются периферические нервы. ТАНКТ производит самолеты-амфибии Бе-200 ЧС и ремонтирует стратегические бомбардировщики Ту-95МС для ВКС и самолеты Ту-142М, Ту-142М3, Ту-142МР для ВМФ России.

Теги: Таганрог , отравление , ТАНТК им.Бериева
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