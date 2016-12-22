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Роскомнадзор объяснил просьбу удалить фото с надписью против Путина
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Роскомнадзор объяснил просьбу удалить фото с надписью против Путина
Выборы президента России, 05 мар, 18:11
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Роскомнадзор объяснил просьбу удалить фото с надписью против Путина

В Роскомнадзоре рассказали РБК детали предупреждений, которые были вынесены СМИ за фотографию с направленной против кандидата в президенты Владимира Путина надписью, которая появилась на льду Фонтанки в Санкт-Петербурге.

Роскомнадзор пояснил, что «Агентство бизнес новостей», «Деловой Петербург» и «Росбалт» опубликовали изображения с признаками нарушений п. 7 ч. 4 ст. 49 федерального закона 19-ФЗ о новостных материалах, которая запрещает сетевым изданиям проводить предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы. В ведомстве отметили, что таковой считается призыв голосовать за или против кандидата. «В территориальную избирательную комиссию были направлены письма со скриншотами нарушений. Редакции вышеуказанных СМИ были проинформированы об этом в рабочем порядке. В настоящий момент редакции СМИ удалили данные изображения», — рассказали в ведомстве.

О предостережении Роскомнадзора рассказал РБК гендиректор «Агентства бизнес новостей» Василий Романов. Он отметил, что официального документа о том, чтобы убрать надпись, надзорное ведомство не посылало, а оно передало предупреждение устно. Романов пояснил, что Роскомнадзор предупредил, «чтобы не было последствий». В результате редакция решила закрыть надпись на фото. Про звонок Роскомнадзора также рассказал главный редактор «Росбалта» Николай Ульянов. Он отметил, что ведомство звонило в редакцию в Петербурге, и после этого фотографию сняли с публикации.

В Санкт-Петербурге 4 марта полиция задержала активистов штаба кандидата в президенты Ксении Собчак за то, что они нанесли направленную против Путина надпись на льду Фонтанки.

 

Теги: выборы президента 2018 , Владимир Путин , фото
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