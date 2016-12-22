Путин назвал развитие транспорта основой для роста экономики

Президент Владимир Путин назвал развитие транспорта, улучшение условий труда и обеспечение конкурентоспособности российских перевозчиков «заделом, основой для роста» экономики. Об этом он заявил на съезде Союза транспортников в Москве, передает корреспондент РБК.



По словам президента, данные задачи — это «безусловный приоритет» для российской политики и государства. Путин подчеркнул, что компании должны работать над тем, чтобы повысить эффективность и производительность труда. Он назвал этот фактор залогом прочности позиций на рынке, роста зарплат и достатка семей.

Путин назвал одной из самых главный задач России на ближайшие шесть, 10 и 15 лет развитие транспортной системы и инфраструктуры. «Это, без всяких сомнений, то, над чем вся страна напряженно должна будет работать в ближайшей перспективе», — заметил президент. По его словам, от этого будет зависеть общая конкурентоспособность российской экономики.

Путин рассказал, что во время послания Федеральному собранию он поручил правительству разработать комплексный план, который будет направлен на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры. Путин заметил, что «серьезным ресурсом» для развития российского транспорта должны стать цифровые технологии и сервисы, «которые сегодня активно внедряются во всех сферах жизни» и «становятся мощным фактором качественного роста».

Во время послания Федеральному собранию Путин заявлял, что необходимо «прошить» всю территорию России современными коммуникациями. Он заметил, что в стране «серьезно обновлены» федеральные автомобильные трассы, и нужно «привести в порядок региональные и местные дороги». Путин сказал, что для этого нужно увеличивать объемы дорожного строительства, использовать новые технологии, «инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла». Среди важных задач президент отметил и повышение безопасности на дорогах. Путин заметил, что в ближайшие шесть лет нужно практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог. По его словам, на эти цели нужно направить более 11 трлн руб.