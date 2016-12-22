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Путин приказал ФСБ усилить защиту от киберугроз
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Путин приказал ФСБ усилить защиту от киберугроз
Политика, 05 мар, 16:07
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Путин приказал ФСБ усилить защиту от киберугроз

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поставил перед ведомством задачу усилить защиту информационного пространства страны от киберугроз. Об этом сообщается на сайте президента.

«Нужно усилить защищенность информационного пространства России от современных киберугроз, для этого совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России», — заявил на заседании президент.

Путин добавил, что необходимо повышать надежность сети конфиденциальной связи органов власти и силовых структур.

Он также поблагодарил сотрудников ФСБ за успехи в борьбе с терроризмом и предотвращение 25 терактов в 2017 году.​ Президент отметил успешную работу контрразведки, а именно пресечение в прошлом году деятельности 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб.

«Прошу и впредь действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера», — поставил задачу ФСБ глава государства.

2 марта Путин издал указ, которым засекретил меры защиты критической информационной инфраструктуры России от компьютерных атак. К ней относятся важные политические, экономические, социальные и экологические сведения, которые нужны для обеспечения безопасности страны.

1 марта в послании Федеральному собранию президент сообщил о новых технологиях и системах вооружений, призванных защитить Россию и повысить международную безопасность.

Теги: Путин , ФСБ , киберугрозы , кибератаки
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