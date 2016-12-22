Германия призвала Россию и Украину урегулировать газовый спор

В Германии обеспокоены тем, что «Газпром» разорвал контракты с «Нафтогазом» на поставу газа Украине, и заявили, что заинтересованы в том, чтобы Россия и Украина были «надежными поставщиками». Об этом заявил представитель немецкого правительства Штефан Зейберт, передает Reuters.



«Это в интересах Германии и Европейского союза, а также в интересах России и Украины, что эти две страны показали себя надежными поставщиками газа и гарантами продолжающегося экспорта», — сказал Зейберт.

Представитель немецкого правительства подчеркнул, что Берлин считает строительство новой газовой трубы через Балтийское море «чисто коммерческим проектом». Зейберт добавил, что даже, если газопровод пойдет в обход Украины, все равно в интересах Германии и ЕС, чтобы Киев «продолжал играть роль транзитной страны для российского газа».

Кроме того, он призвал Россию и Украину урегулировать газовый спор.

«Газпром» 2 марта заявил, что расторгает все контракты с Украиной на поставку и на транзит газа. В российской компании пояснили, что такое решение было принято из-за несогласия с позицией Стокгольмского суда. В «Газпроме» полагают, что он принимал решения, основываясь на том, что на Украине есть проблемы с экономикой и их надо решать. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сказал, что несмотря на расторжение контрактов, поставки газа через Украину в ближайшее время продолжатся.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев высказал мнение, что решение «Газпрома» расторгнуть контракты с украинской компанией было принято в Кремле. «Решение отказаться от выполнения контрактов не было сделано «Газпромом», я​ считаю, что оно было сделано в Кремле», — сказал он. Глава украинской компании отметил, что российская сторона также снизила давление на газопроводе для транзитных поставок в Европу на 20%.