Кинопрокат фильма «Довлатов» продлят до 11 марта

Кинопрокат фильма режиссера Алексея Германа-младшего «Довлатов» будет продлен до 11 марта, сообщил РБК продюсер ленты Андрей Савельев.

Такая договоренность, по словам Савельева, была достигнута с прокатчиком картины — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS — по итогам первого уикенда показа «Довлатова». «Фильм пользовался спросом у зрителей, но не все успели его посмотреть», — добавил продюсер.

Изначально создатели фильма планировали, что «Довлатов» будет идти в прокате всего четыре дня. Премьера фильма состоялась 1 марта. Кассовые сборы фильма на 10:00 мск составили 89 млн руб., свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

По итогам уикенда фильм занял пятое место по сборам. Лидером проката за минувшие четыре дня стал фильм «Черная пантера», собравший за это время в прокате более 275 млн руб.

В конце февраля фильм «Довлатов» получил приз независимого жюри газеты Berliner Morgenpost на Берлинском кинофестивале.

«Довлатов» рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в ноябре 1971 года. Главную роль исполнил сербский актер Милан Марич, других персонажей сыграли Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин и другие.