«Оскар» за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман

Актер, который ранее уже выдвигался на получение статуэтки на роль в фильме «Шпион, выйди вон!», отмечен за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена»

Гари Олдман (Фото: Lucas Jackson / Reuters)

Премию «Оскар» 2018 года за лучшую мужскую роль получил Гари Олдман. Он сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Кроме него на премию претендовали Дензел Вашингтон («Ромэн Израэль, Esq»), Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Дэниэл Калуя («Прочь») и Тимоти Шаламэ («Зови меня своим именем»).

Эта номинация стала второй в карьере Олдмана. В прошлом году его выдвигали на «Оскар» за роль британского агента в ленте «Шпион, выйди вон!», однако награда досталась Жану Дюжардану за немой фильм «Артист».

Ранее лучшим актером второго плана был признан Сэм Рокуэлл за роль Джейсона Диксона в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучшая актриса второго плана» победу одержала Эллисон Дженни (фильм «Тоня против всех»).

Премию за «Лучший оригинальный сценарий» получил Джордан Пил за сценарий к фильму «Прочь». В номинации «Лучший адаптированный сценарий» победил Джеймс Айвори (фильм «Зови меня своим именем» по одноименному роману Андре Асимана).

Лучшим анимационным фильмом признана картина «Тайна Коко» Ли Анкрича и Дарла К. Андерсона.

РБК ведет онлайн-трансляцию проходящей в Лос-Анджелесе церемонии вручения премии «Оскар».