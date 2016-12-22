СМИ узнали о планах кабмина увеличить в 10 раз штраф для авиадебоширов

Правительственная комиссия по законопроектной работе намерена 5 марта поддержать ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которым, в частности, может быть в десять раз увеличен штраф за дебош в самолете, пишут «Известия».

В документе, который уже согласован с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России, предлагается увеличить до 20–40 тыс. руб. штраф, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, таких как запрет курения на борту или отказ застегнуть ремни безопасности при взлете и посадке. В настоящее время штраф за подобные поступки составляет от 2 до 5 тыс. руб.

Кроме того, предлагается увеличить штраф за агрессивное поведение на борту. Сейчас за это грозит наказание в размере от 500​ до 1000 руб. либо арест на 15 суток. Минюст предлагает увеличить взыскание до 30–50 тыс. руб. Также предлагается со 100 до 1000 руб. увеличить штрафы за нарушение правил фото- и видеосъемки на борту и пользования телефонами.

В ноябре прошлого года Совет Федерации одобрил пакет законов, позволяющих авиаперевозчикам составлять черные списки дебоширов и отказывать их фигурантам в обслуживании.