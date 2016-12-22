Документальный фильм о допинге в российском спорте получил «Оскар»

Документальный фильм «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля завоевал премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о допинге в российском спорте. В фильме фигурирует бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.

Режиссер картины Брайан Фогель, получая награду, сказал, что посвящает награду «доктору Георгию Родченкову, нашему бесстрашному герою, который рассказал нам, как важно говорить правду».

РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар».

Допинговый скандал вокруг России разгорелся в 2016 году после публикации доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В нем утверждалось, что в России действует государственная система подмены и сокрытия допинг-проб.

