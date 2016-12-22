Коалиция Берлускони лидирует на парламентских выборах в Италии

В Италии завершилось голосование на выборах в парламент. Избирательные участки по всей стране закрылись в 23:00 по местному времени 4 марта (1:00 мск 5 марта). Согласно данным экзит-полов, опубликованных в газете Corriere della Sera, коалиция правоцентристских сил, в которую, в частности, входит партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия», лидирует, набрав более 30% голосов.

Издание отмечает, что коалиция Берлускони набирает от 33 до 36% голосов. На втором месте находится антисистемное движение «Пять звезд», которое набрало от 29,5 до 32,5%. Левоцентристы во главе с правящей в настоящее время Демократической партией заручились поддержкой от 24,5 до 27,5% избирателей.

Голосование прошло за кандидатов как в нижнюю палату парламента (палату депутатов), так и в верхнюю палату (сенат). Всего свои кандидатуры выставили почти восемь тысяч человек от 21 партии, из которых места в парламенте займут 630 депутатов и 315 сенаторов. Для попадания в законодательный орган необходимо преодолеть барьер 3% голосов. Для дальнейшего формирования правительства партии или коалиции необходимо набрать не менее 40% для того, чтобы обладать парламентским большинством. Одновременно с выборами в парламент проходят выборы губернаторов двух крупнейших областей — северной Ломбардии и столичной Лацио.

В день выборов одна из активисток движения Femen попыталась помешать проголосовать в Милане Сильвио Берлускони. Полуголая девушка забралась на стол, заявив: «Time's up on Berlusconi!» (Берлускони, время сексизма истекло!).