Посольство США в Анкаре приостановит работу из-за угрозы безопасности

Посольство Соединенных Штатов в Анкаре приостановит работу в понедельник, 5 марта, из-за угрозы безопасности. Об этом говорится в заявлении на сайте дипмиссии.

«Посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности. Посольство позже объявит о возобновлении своей работы», — отмечается в сообщении.

В посольство уточнили, что в ходе приостановки работы помощь будет оказываться лишь в экстренных ситуациях. В дипмиссии добавили, что вопросы, связанные с украденными паспортами или нотариальными услугами, не являются экстренными. Собеседования для получения визы и другие «плановые мероприятия» отменены.

При этом угрозы безопасности​ и причины, по которым посольство приостанавливает свою работу, в заявлении не указываются.