Под Костромой из-за снега на автобусы обрушилась крыша
Общество, 04 мар, 20:54
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Под Костромой из-за снега на автобусы обрушилась крыша
В городе Нея Костромской области кровля Автотранспортного предприятия (АТП) не выдержала веса снега и обрушилась на стоявшие под ней четыре автобуса, рассказали в экстренных службах. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди персонала АТП, по предварительной информации, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре обрушилась крыша строящегося катка. Причины инцидента названы не были.