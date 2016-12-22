Под Костромой из-за снега на автобусы обрушилась крыша

В городе Нея Костромской области кровля Автотранспортного предприятия (АТП) не выдержала веса снега и обрушилась на стоявшие под ней четыре автобуса, рассказали в экстренных службах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди персонала АТП, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре обрушилась крыша строящегося катка. Причины инцидента названы не были.