Минэнерго сообщило о возгорании на резервном газопроводе под Воронежем

На участке газопровода Петровск — Новопсков в Воронежской области произошло возгорание. Об этом говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго.

Вспышку и возгорание заметил персонал компрессорной станции Писаревка. Возгорание было локализовано. «Последствий для потребителей не было. Газопровод находится в резерве, транспортировка газа не осуществлялась», — говорится в сообщении.

На участке газопровода ведутся аварийно-восстановительные работы, начато расследование причин и обстоятельств происшествия.

Газопровод обслуживает ДЗО ПАО «Газпром» — ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщало об «огненном факеле», образовавшемся из-за разгерметизации газопровода в Касторненском районе Воронежской области (там расположена компрессорная станция Писаревка. — РБК)

В Нижегородской области 3 марта на газопроводе Ямбург — Тула-1 произошел пожар. Газопровод был перекрыт. На время аварийно-восстановительных работ газ был пущен по резервной линии без ущерба для потребителей.



